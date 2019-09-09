Фото: Валерий Шахов Радий Хабиров продолжает задавать российский тренд в региональной политике - эксперт Фото: Валерий Шахов

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

«По итогам выборов 2019 года амбициозное заявление Радия Хабирова — «Мы можем лучше!»— выполнено! Радий Фаритович продолжает задавать российский тренд в региональной политике» — так считает эксперт Общественной палаты РБ, кандидат экономических наук Константин Кузьминых.

«Самое большое абсолютное число отданных голосов башкортостанцев за Хабирова — более 1,77 миллиона — составляет 82,04%! Это большинство даже от всех зарегистрированных избирателей, в том числе не пришедших на выборы. К слову, за Сергея Собянина проголосовало на выборах только около полутора миллиона жителей Москвы. У Радия Хабирова было самое большое количество конкурентов в стране — восемь, включая все парламентские партии, представителей либеральной и радикальной оппозиций», — отметил эксперт.

Константин Кузьминых подчеркнул, что отсутствие серьезных нарушений, признание чистоты выборного процесса признали представители системной и несистемной оппозиции, а также лично Михаил Федотов, возглавляющий Совет по правам человека при Президенте Российской Федерации.

«Долг федеральной партии «Единой России» отдан сполна. У нас появился новый лидер республики, имеющий полное право говорить от имени подавляющего большинства населения и отстаивать интересы гражданского общества на улучшение социально-экономического самочувствия. Надеюсь, что Радий Хабиров продолжит задавать новый российский тренд в региональном управлении «Мы можем лучше!» на федеральном уровне», — сказал кандидат экономических наук.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данным ЦИК РФ, Радий Хабиров набрал 82,02% голосов избирателей, Юнир Кутлугужин – 6,89%, Иван Сухарев – 4,53%, Зульфия Гайсина – 1,53%, Юрий Игнатьев – 1,23%, Рафис Кадыров – 1,10%, Владимир Барабаш – 0,97%, Владимир Кобзев – 0,81%.

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