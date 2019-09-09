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9 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В преддверии Дня республики пройдет акция «Зеленая Башкирия»

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

5 октября в Башкортостане запланирована акция по высадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия». Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев.

Во время первой акции, которая состоялась в апреле этого года, была организована высадка свыше 109 тысяч деревьев и кустарников, в ней приняли участие более 160 тысяч человек, только в Уфе посажено более 2,5 тысячи новых насаждений.

Руководитель региона Радий Хабиров отметил, что важно обеспечить максимально широкое информирование о проводимом мероприятии.

«Акция «Зелёная Башкирия» преследует цель не только посадить деревья, но и привлечь как можно больше наших жителей. Поэтому важно донести до людей её смысл и задачи, а также адреса площадок», – сказал Радий Хабиров.

Теги: посадка деревьев, Зеленая Башкирия
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