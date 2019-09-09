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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Трехлетний уфимец стал героем программы «Удивительные люди», разговаривая на шести языках

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Трехлетний Максим Мухин из Уфы стал героем программы «Удивительные люди». Мальчик приехал в Москву вместе с мамой Раисой, чтобы продемонстрировать возможности своего мозга. Малыш в три с небольшим года свободно разговаривает на шести языках: русском, башкирском, испанском, английском, французском и китайском.

Проверить Максима решили с помощью иностранных групп туристов. Мальчик провел для них экскурсию и рассказал о динозаврах, которыми также увлекается.

По словам мамы полиглота Раисы Яруллиной, дома они разговаривают на трех языках: русском, башкирском и английском. Сама она по образованию лингвист, поэтому и сына решила привлечь к языкам.

Члены жюри программы «Удивительные люди» по достоинству оценили способности юного жителя Уфы и пропустили его в следующий этап шоу.

Теги: одаренные дети, телепроект, Удивительные люди, Максим Мухин
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