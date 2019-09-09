Фото: Валерий Шахов В полуфинал конкурса «Молодые лидеры Башкортостана» вышли 207 человек Фото: Валерий Шахов

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Полуфиналистами управленческого конкурса «Молодые лидеры Республики Башкортостан» кадрового конкурса «Лидеры Башкортостана» стали 207 человек. Организаторы представили портрет молодого лидера.

Средний возраст — 32 года. Большинство полуфиналистов — мужчины (71 процент). У 91 процента — высшее образование. Управленческий опыт 2-3 года имеют 89 человек, 4-5 лет — 74 человека. В основном, участники из Уфы — 69 процентов; из Москвы — 3 процента; из Ишимбая — 2 процента; из Салавата — 5 процентов; Стерлитамака — 3 процента. По одному участнику из Агидели, села Ишлы, Белебея, Бирска, Благовещенска. Есть участники из Нефтеюганска и Нового Уренгоя.

Наибольшее количество участников заняты в промышленности (14 процентов); образовании и воспитании (8 процентов); добыче и переработке полезных ископаемых (10 процентов); на госслужбе состоят восемь процентов. 92 человека свободно говорят на английском языке.