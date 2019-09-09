Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.99

EUR 72.88

9 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В полуфинал конкурса «Молодые лидеры Башкортостана» вышли 207 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В полуфинал конкурса «Молодые лидеры Башкортостана» вышли 207 человек Фото: Валерий Шахов

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Полуфиналистами управленческого конкурса «Молодые лидеры Республики Башкортостан» кадрового конкурса «Лидеры Башкортостана» стали 207 человек. Организаторы представили портрет молодого лидера.

Средний возраст — 32 года. Большинство полуфиналистов — мужчины (71 процент). У 91 процента — высшее образование. Управленческий опыт 2-3 года имеют 89 человек, 4-5 лет — 74 человека. В основном, участники из Уфы — 69 процентов; из Москвы — 3 процента; из Ишимбая — 2 процента; из Салавата — 5 процентов; Стерлитамака — 3 процента. По одному участнику из Агидели, села Ишлы, Белебея, Бирска, Благовещенска. Есть участники из Нефтеюганска и Нового Уренгоя.

Наибольшее количество участников заняты в промышленности (14 процентов); образовании и воспитании (8 процентов); добыче и переработке полезных ископаемых (10 процентов); на госслужбе состоят восемь процентов. 92 человека свободно говорят на английском языке.

Теги: карьера
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
После обработки 90,71% бюллетеней в Башкирии на выборах лидирует Радий Хабиров
Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует в выборной гонке после обработки 90,71% бюллетеней. По данным ТАСС, руководитель республики набрал 81,97% голо
Экзитпол: врио главы Башкирии Радий Хабиров получает 83% голосов
Радий Хабиров, занимающий пост врио главы Башкирии, по предварительным данным экзитполов (опросов граждан на выходе с избирательных участков), получает
Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за хорошую явку на выборы
Врио Главы Башкирии поблагодарил жителей Башкирии за хорошую явку на сегодняшние выборы. [quote]«Только что завершилось голосование на избирательных у
Уфимцы смогут найти работу на ярмарке строительных вакансий
В башкирской столице 12 сентября состоится ярмарка вакансий строительных организаций. Как сообщили агентству «Башинформ» организаторы, в числе предлаг
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть