Особо одаренные учащиеся Башкирии в 2019-2020 году получат стипендии Главы республики
УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Особо одаренные учащиеся Башкортостана в 2019-2020 учебном году получат стипендии Главы республики. Соответствующий указ опубликован на информационно-правовом портале РБ.
100 особо одаренных учащихся общеобразовательных организаций дополнительного образования с предпрофессиональными программами в сферах искусств, физической культуры и спорта будут ежемесячно получать стипендии.
Выплачивать стипендии будет Министерство образования Республики Башкортостан.