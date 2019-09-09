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9 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Особо одаренные учащиеся Башкирии в 2019-2020 году получат стипендии Главы республики

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Особо одаренные учащиеся Башкортостана в 2019-2020 учебном году получат стипендии Главы республики. Соответствующий указ опубликован на информационно-правовом портале РБ.

100 особо одаренных учащихся общеобразовательных организаций дополнительного образования с предпрофессиональными программами в сферах искусств, физической культуры и спорта будут ежемесячно получать стипендии.

Выплачивать стипендии будет Министерство образования Республики Башкортостан.

Теги: стипендии
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