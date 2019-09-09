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9 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Чишминском районе Башкирии избиратели могли проверить свое здоровье

ОБЩЕСТВО
Фото: Родник-плюс

В Чишминском районе Башкирии избиратели могли проверить свое здоровье Фото: Родник-плюс

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Чишминском районе Башкирии на 27 избирательных участках были развернуты мобильные терапевтические кабинеты.

Все желающие жители района могли после голосования проверить уровень артериального давления, пройти обследование сердца — ЭКГ, получить консультацию врача, измерить рост и вес.

За три часа до закрытия избирательных участков явка чишминцев на выборы составила 56 процентов.

Теги: выборы
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