В Чишминском районе Башкирии избиратели могли проверить свое здоровье
В Чишминском районе Башкирии избиратели могли проверить свое здоровье Фото: Родник-плюс
УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Чишминском районе Башкирии на 27 избирательных участках были развернуты мобильные терапевтические кабинеты.
Все желающие жители района могли после голосования проверить уровень артериального давления, пройти обследование сердца — ЭКГ, получить консультацию врача, измерить рост и вес.
За три часа до закрытия избирательных участков явка чишминцев на выборы составила 56 процентов.