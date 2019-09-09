Выборы в России признаны действительными - Глава ЦИК Элла Памфилова

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Выборы завершились на всей территории России, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает Риа Новости.

Все избирательные участки закрылись, а участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

«Пока, по имеющимся в ЦИКе данным, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов», — отметила глава ЦИК РФ.

8 сентября в Башкирии выбирали Главу республики, депутатов Госсобрания региона шестого созыва по Солнечному и Комсомольскому одномандатным избирательным округам, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего в республике работали 3434 участка, в том числе 37 в местах временного пребывания граждан.

Явка на момент закрытия избирательных участков составила 70 процентов.