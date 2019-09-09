Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.99

EUR 72.88

9 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Выборы в России признаны действительными - Глава ЦИК Элла Памфилова

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Выборы завершились на всей территории России, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает Риа Новости.

Все избирательные участки закрылись, а участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

«Пока, по имеющимся в ЦИКе данным, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов», — отметила глава ЦИК РФ.

8 сентября в Башкирии выбирали Главу республики, депутатов Госсобрания региона шестого созыва по Солнечному и Комсомольскому одномандатным избирательным округам, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего в республике работали 3434 участка, в том числе 37 в местах временного пребывания граждан.

Явка на момент закрытия избирательных участков составила 70 процентов.

Теги: выборы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Экзитпол: врио главы Башкирии Радий Хабиров получает 83% голосов
Радий Хабиров, занимающий пост врио главы Башкирии, по предварительным данным экзитполов (опросов граждан на выходе с избирательных участков), получает
Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за хорошую явку на выборы
Врио Главы Башкирии поблагодарил жителей Башкирии за хорошую явку на сегодняшние выборы. [quote]«Только что завершилось голосование на избирательных у
Выборы в Башкирии-2019: прямая текстовая трансляция
8 сентября Башкирия выбирает нового главу на ближайшие пять лет. Агентство «Башинформ» ведет прямую текстовую трансляцию голосования, оперативно публикуе
В Уфе резко похолодает к началу октября
На следующей неделе в Башкирии синоптики обещают потепление. Среднесуточная температура воздуха по республике ожидается выше на один-два градуса. Термоме
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть