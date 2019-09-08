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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии из-за «шутника» эвакуировали избирательный участок

ОБЩЕСТВО / ВЫБОРЫ РБ
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии из-за «шутника» эвакуировали избирательный участок Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане 8 сентября какой-то «шутник» на избирательном участке, расположенном в сельском доме культуры села Турбаслы, нажал на кнопку пожарного извещателя — в помещении сработало оповещение о возгорании. Все присутствующие в здании, как положено по правилам безопасности, покинули помещение.

«Неизвестным лицом произведено нажатие на кнопку ручного пожарного извещателя, в помещении сработало речевое оповещение. Горения на участке не было, на работу участковой избирательной комиссии инцидент не повлиял. Сейчас дознаватель МЧС России проводит проверку», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МЧС.

Теги: эвакуация, МЧС РБ
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