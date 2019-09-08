Фото: Караидельский ИЦ На выборах Главы Башкортостана проголосовала «золотая» бабушка Фото: Караидельский ИЦ

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкортостана 8 сентября выбирают Главу республики. По состоянию на 18.00 часов явка избирателей превысила 59%. Среди активных граждан — 102-летняя жительница села Ургуш Караидельского района Федора Мохнаткина. Несмотря на свой «золотой» возраст, бабушка проявила гражданскую позицию и сделала свой выбор.

«Среди избирателей есть те, кто по состоянию здоровья не может лично прийти в помещение для голосования. Специально для них члены УИК №2260 вместе с волонтерами организовали голосование на дому. Этим правом воспользовалась 102-летняя Федора Мохнаткина. Бабушка была очень рада, когда к ней приехали члены УИК с урной для голосования. Она поблагодарила организаторов выборов за внимание к ней и приняла участие в голосовании», — сообщили агентству «Башинформ» в Караидельском информационном центре.