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8 сентября Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На выборах Главы Башкортостана проголосовала «золотая» бабушка

ОБЩЕСТВО / ВЫБОРЫ РБ
Фото: Караидельский ИЦ

На выборах Главы Башкортостана проголосовала «золотая» бабушка Фото: Караидельский ИЦ

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкортостана 8 сентября выбирают Главу республики. По состоянию на 18.00 часов явка избирателей превысила 59%. Среди активных граждан — 102-летняя жительница села Ургуш Караидельского района Федора Мохнаткина. Несмотря на свой «золотой» возраст, бабушка проявила гражданскую позицию и сделала свой выбор.

«Среди избирателей есть те, кто по состоянию здоровья не может лично прийти в помещение для голосования. Специально для них члены УИК №2260 вместе с волонтерами организовали голосование на дому. Этим правом воспользовалась 102-летняя Федора Мохнаткина. Бабушка была очень рада, когда к ней приехали члены УИК с урной для голосования. Она поблагодарила организаторов выборов за внимание к ней и приняла участие в голосовании», — сообщили агентству «Башинформ» в Караидельском информационном центре.

Теги: выборы 2019
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