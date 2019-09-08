Фото: Валерий Шахов ЦИК Башкирии: к 15 часам явка избирателей составила более 42 процентов Фото: Валерий Шахов

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии по состоянию на 15.00 явка на выборах составила более 42 процентов от общего числа избирателей. Об этом в пресс-центре «Ночь выборов 2019» сообщила председатель ЦИК республики Илона Макаренко.

«Я оцениваю к сегодняшнему часу ситуацию на избирательных участках, как достаточно спокойную. Если поступают жалобы, то они имеют в большей степени эмоциональный характер. Но такого, чтобы что-то было действительно серьезное для беспокойства — такого не было», — пояснила председатель ЦИК Башкирии.

Голосование продолжается. Сегодня избирательные участки работают до 21.00 часов.