В Башкирии на избирательных участках делают прививки от гриппа
В Башкирии на избирательных участках делают прививки от гриппа Фото: Кармаскалинская новь
УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Кармаскалинском районе Башкирии 8 сентября на избирательных участках можно не только проголосовать, но и сделать прививку от гриппа, а также пройти обследование у врачей.
По данным издания «Кармаскалинская новь», с утра и до обеда на избирательном участке, расположенном в гимназии села Кармаскалы, привились более 80 человек. Также граждане измерили свой рост, вес, артериальное давление и уровень сахара в крови.
«Это очень удобно, придя на выборы, после осмотра врача привиться и узнать состояние своего здоровья. Не нужно идти в больницу, так экономится время», — сообщила терапевт Зульфия Хамитова.
Сделать прививку от гриппа на избирательных участках смогли как жители райцентра, так и сел Прибельский, Бузовьязы, деревень Кабаково, Алайгирово, Савалеево.
И.о. заведующего поликлиникой райбольницы Гульнара Аллаярова рассказала, что эта акция была инициирована кармаскалинскими врачами.