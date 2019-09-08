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8 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Акция «Уфа выбирает» набирает обороты: горожане активно пользуются скидочными браслетами

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в Единый день голосования, 8 сентября, с 07.00 часов до 15.00 часов горожанам на избирательных участках волонтеры раздавали специальные браслеты. По ним уфимцы могут не только 8-го, но и в ближайшие несколько дней получить приятные скидки в магазинах, аптеках, кафе, фитнесс-клубах, театрах, музеях, кинотеатрах, парикмахерских и других заведениях столицы.

Как сообщили агентству «Башинформ» очевидцы, необычайно людно сегодня в городских парках, музеях и планетарии. Посмотреть на звезды сегодня пришли родители с детьми, молодые пары и пенсионеры. Перед входом в Уфимский планетарий собралась приличная очередь. Дело в том, что браслет акции «Уфа выбирает» сегодня с 11.00 до 18.00 часов дает 100% скидку на сеансы. А с 9 по 11 сентября в планетарии будет действовать скидка в 50% на сеансы в 12.00, 14.00, 16.30 часов.

Кроме того, браслеты дают возможность 8 сентября бесплатно ездить в автобусах «Башавтотранса», трамваях и троллейбусах города.

С полным списком скидок можно ознакомиться по ссылке.

Теги: выборы 2019, акция, скидки
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