Фото: Минтруд РБ Гражданам с инвалидностью в Башкирии созданы все условия для голосования - Минтруд Фото: Минтруд РБ

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане проведена работа по адаптации условий для голосования избирателей, имеющих инвалидность, повышению уровня доступности помещений для голосования данной категории граждан. Об этом 8 сентября в пресс-центре «Ночь выборов 2019» сообщила пресс-секретарь Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ Роза Кузьменко.

По данным Пенсионного фонда, среди избирателей республики – 256 тысяч 098 инвалидов (8,41%), в том числе по зрению – 7 тысяч 156 человек, по слуху – 11 тысяч 816, пользуются креслами-колясками – 12 тысяч 132. На специализированных участках зарегистрировано 10 929 избирателей, на 12.00 часов проголосовало 1962 человека.

«Если здоровому человеку в день выборов достаточно найти лишь время, чтобы принять участие в голосовании, то инвалиду физически трудно, а порой и невозможно преодолеть путь до избирательного участка. Поэтому перед нами стояла задача — создать все условия для того, чтобы конституционные права избирать и быть избранными были в равной степени доступны всем нашим гражданам. Еще в марте текущего года Центризбирком утвердил план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. По этому плану работа велась в нескольких направлениях: уточнение списков избирателей с инвалидностью, информационно-разъяснительная работа и обеспечение возможности личного участия инвалидов и пожилых избирателей в избирательных кампаниях», — сказала Роза Кузьменко.

ТИК вместе с муниципалитетами, учреждениями соцзащиты населения, медико-социальной экспертизы, территориальными отделениями Пенсионного фонда, общественными организациями инвалидов, готовили списки избирателей с инвалидностью с указанием адреса и телефона, категории инвалидности. На основании этих данных были организованы подомовые и поквартирные обходы. Члены комиссий узнавали, как избиратель желает проголосовать, какая помощь требуется.

«Вторая задача — информирование избирателей с инвалидностью. Большую роль в этом играли, конечно же, СМИ. Использовалась также возможность распространения информации через социальных работников, волонтеров. Большую помощь в информировании оказывали работники библиотечной системы, в том числе специализированные библиотеки, которые организовывали круглые столы, тематические выставки, конкурсы, викторины, встречи с организаторами выборов. В информировании избирателей, в том числе с инвалидностью, возрастает роль интернета. Учитывая возрастающее значение соцсетей, территориальные избирательные комиссии открыли аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в которых также размещали всю актуальную информацию о выборах», — сообщила представитель Минтруда РБ.

Центризбирком традиционно напечатал Памятку о голосовании с использованием шрифта Брайля. Информация о выборах, о способах голосования как в текстовом, так и в аудиоформате была направлена в общественные организации инвалидов, а также размещалась в соцсетях этих организаций. По заказу Центризбиркома республики были сделаны информационные ролики о выборах. В этом году впервые, кроме бегущей строки, использовалась помощь сурдопереводчика.

«Третье направление в работе с инвалидами — обеспечение возможности личного участия инвалидов и пожилых избирателей в избирательных кампаниях. Так, все помещения для голосования обеспечены условиями для беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью, включая инвалидов-колясочников: организованы удобные подъездные и пешеходные пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, оснащение пандусами, настилами, кнопками вызова, достаточное освещение в кабинках для голосования. Для голосования слепых и слабовидящих избирателей в местах их компактного проживания образовано шесть специализированных участков: в Уфе, Белебее, Стерлитамаке и Белорецке. Все они оснащены направляющими поручнями и пандусами. На этих участках размещены информационные плакаты о кандидатах увеличенного размера, раздаются трафареты для голосования, а также памятки, изготовленные с помощью шрифта Брайля. На избирательных участках дежурят волонтеры, представители общественных организаций инвалидов», — рассказала пресс-секретарь ведомства.

Если по состоянию здоровья избиратель не имеет возможности самостоятельно прибыть в помещение для голосования, то сегодня до 15.00 часов можно было позвонить в УИК — представители избирательных комиссий сами приезжали на дом к гражданину.

«Что касается стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении нашего Министерства — это дома-интернаты для престарелых и инвалидов и психоневрологические интернаты, то для наших подопечных сегодня созданы все условия для голосования. Практически все 2,5 тысячи получателей социальных услуг уже на данный момент проголосовали. Кстати, в этом году на базе трех наших учреждений организованы стационарные избирательные участки: на базе Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Нефтекамского психоневрологического интерната и Архангельского дома-интерната для престарелых и инвалидов», — сообщила Роза Кузьменко.