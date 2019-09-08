На железнодорожном вокзале Уфы к полудню явка избирателей составила 50 процентов

Фото: автор





Фото: автор

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На железнодорожном вокзале Уфы к полудню явка избирателей на выборах главы республики составила 50 процентов. На вокзале Уфы работает временный избирательный участок 425, он расположился на втором этаже нового здания. В списке избирателей -100 человек, это сотрудники вокзала. Как сообщила председатель избирательной комиссии Римма Шарафутдинова, предварительно работники оформили заявления, чтобы проголосовать по месту нахождения.

«Также реализовать своё избирательное право могут транзитные пассажиры. Такие участки для голосования организованы на крупных вокзалах. Ближайший к Уфе, например, в Самаре», — пояснил начальник железнодорожного вокзала Олег Бегунов.

Одной из первых проголосовала билетный кассир Башкортостанской пригородной пассажирской компании Ольга Нестерова.

«День голосования совпал с моей рабочей сменой, я сегодня на посту с 7 утра до 19 часов вечера. Возможность проголосовать на работе — это очень удобно», — сказала женщина. Также, как и на большинстве избирательных участков, Ольга получила браслет «Уфа выбирает», который даёт возможность бесплатного проезда в транспорте и множество других бонусов. Получить его можно, проголосовав до 15 часов.