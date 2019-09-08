Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках до -2 градусов Фото: автор

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкортостана предупреждает жителей республики о том, что ночью и утром 9 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2 градусов. По информации синоптиков, прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов, в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки 0,-2, днем 15-20.

В Уфе в этот день ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, в отдельных районах туман, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов, днем 18-20.