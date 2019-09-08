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8 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Акция «Уфа выбирает» продлится до 15 часов

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Акция «Уфа выбирает» продлится до 15 часов Фото: администрация Уфы

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Единый день голосования на территории столицы Башкортостана стартовала акция «Уфа выбирает». Она продлится до 15.00 часов. Каждому избирателю, проголосовавшему с 07.00 до 15.00 часов, на избирательном участке будет вручен специальный бумажный браслет «Уфа выбирает».

По данным пресс-службы мэрии города, браслет позволит получить скидки в некоторых магазинах, сферах бытового обслуживания — банях, ателье, парикмахерских, автомойках, химчистках, в медучреждениях — медицинских центрах, аптеках, а также в музеях, театрах, парках, фитнес-клубах, прокате спортивного оборудования, кинотеатрах и развлекательных центрах.

С полным перечнем предприятий-партнеров акции можно ознакомиться в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram и Facebook.

Кроме того, с браслетом 8 сентября можно бесплатно ездить в городском общественном транспорте «Башавтотранс» и электротранспорте.

Организатором акции выступил Союз предпринимателей Уфы.

Теги: акция
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