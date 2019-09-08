Фото: сайт администрации Уфы Ульфат Мустафин: «От правильного выбора зависит будущее развитие республики и ее столицы» Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин 8 сентября принял участие в едином дне голосования. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он сделал свой гражданский выбор на избирательном участке № 172, расположенном в Ленинском районе — в здании Федерации профсоюзов Башкортостана.

Мэр города отметил важность сегодняшнего дня и особо подчеркнул, что от правильного выбора зависит будущее развитие республики и ее столицы.

Сегодня жители выбирают Главу Республики Башкортостан. Также в Уфе проходят дополнительные выборы депутата Госсобрания шестого созыва по Солнечному избирательному округу № 9 и дополнительные выборы депутатов Совета городского округа город Уфа РБ по избирательным округам №8 и №14.

Избирательные участки на территории столицы республики будут работать до 21.00.