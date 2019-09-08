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8 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На выборах в Башкирии приступила к работе мониторинговая группа СПЧ во главе с Федотовым

ОБЩЕСТВО / ВЫБОРЫ РБ
Фото: Общественная палата РБ

Фото: Общественная палата РБ

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Утром, 8 сентября, в Единый день голосования, в Общественной палате Республики Башкортостан приступила к работе региональная мониторинговая рабочая группа Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

В течение дня члены рабочей группы будут проверять избирательные участки, расположенные на территории Уфы, на предмет нарушений избирательных прав граждан.

Проверка началась с Лицея №161 Демского района города Уфы.

В состав рабочей группы вошли: председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан Рим Каюмов, Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина, заместитель Председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Олег Галин, представитель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Вероника Андренко, представитель общественного движения «Россия выбирает» Зарина Газизова, представитель движения «Корпус «За чистые выборы» Алексей Старцев, руководитель Движения в защиту прав избирателей «Голос» Ринат Факиев, представитель Союза журналистов РБ Марсель Салимов.

В ходе проверки избирательных участков 3454, 3455 и 29, расположенных на территории Лицея №161, нарушений не обнаружено. С утра также работают общественные наблюдатели от партий, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Теги: выборы, СПЧ
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