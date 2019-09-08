Фото: ИА «Башинформ» В Уфе резко похолодает к началу октября Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На следующей неделе в Башкирии синоптики обещают потепление. Среднесуточная температура воздуха по республике ожидается выше на один-два градуса. Термометры будут колебаться от +10 ночью до +22 градусов днем. Такая тенденция продолжится до 20-х чисел сентября. Ближе к концу месяца солнце все чаще будет заходить за тучи.

Периодически прогнозируются дожди и смена температурного фона. К концу сентября столбики термометров резко пойдут вниз и опустятся до +5 градусов. К этому времени ночами, возможно, установится минусовая температура.