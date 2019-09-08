Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.99

EUR 72.88

8 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе резко похолодает к началу октября

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе резко похолодает к началу октября Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На следующей неделе в Башкирии синоптики обещают потепление. Среднесуточная температура воздуха по республике ожидается выше на один-два градуса. Термометры будут колебаться от +10 ночью до +22 градусов днем. Такая тенденция продолжится до 20-х чисел сентября. Ближе к концу месяца солнце все чаще будет заходить за тучи.

Периодически прогнозируются дожди и смена температурного фона. К концу сентября столбики термометров резко пойдут вниз и опустятся до +5 градусов. К этому времени ночами, возможно, установится минусовая температура.

Теги: прогноз погоды, Башкирия, Уфа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирию прибыла съемочная группа программы «Битва экстрасенсов»
В село Шингак-Куль Чишминского района Башкирии прибыла съемочная группа программы «Битва экстрасенсов». Об этом сообщают местные жители в социальных сет
Общественная палата Башкирии в день выборов откроет горячую линию для звонков
Общественная палата Республики Башкортостан проведет «горячую» телефонную линию на предстоящих выборах в Единый день голосования 8 сентября. В период с
В Уфимском районе молодая семья с детьми осталась без крова из-за пожара, нужна помощь
В поселке Чесноковка Уфимского района днем 4 сентября произошел пожар. Огонь за 40 минут уничтожил все имущество молодой семьи, в которой воспитываются
В Башкирии на получение грантов претендуют 190 сельских учителей
В Башкирии на получение грантов претендуют 190 сельских учителей. Список допущенных к участию заявок опубликован на официальном сайте регионального Мино
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть