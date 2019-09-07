В Башкирию прибыла съемочная группа программы «Битва экстрасенсов»
УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В село Шингак-куль Чишминского района Башкирии прибыла съемочная группа программы «Битва экстрасенсов». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их мнению, экстрасенсы приехали в село для того, чтобы расследовать причины череды детских смертей, которая длится в течение последних лет.Что удалось выяснить людям со сверхспособностями, пока неизвестно.
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