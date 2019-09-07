Общественная палата Башкирии в день выборов откроет горячую линию для звонков

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Общественная палата Республики Башкортостан проведет «горячую» телефонную линию на предстоящих выборах в Единый день голосования 8 сентября.

В период с 7.00 утра до 21.00 вечера по телефону 8(347)218-01-64 может позвонить любой гражданин, наблюдатель из избирательного участка, представитель партии, если заметят нарушение законных интересов и прав избирателей.

Информацию тут же будут передавать в республиканский Центризбирком для реагирования.

В этот день для оперативного выяснения и принятия мер по устранению нарушений правовая мобильная группа Общественной палаты Республики Башкортостан, состоящая из членов временной рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан, будет выезжать по сообщениям о нарушениях на те избирательные участки, с которых эти сообщения поступят.

Также 8 сентября 2019 года, в День выборов, на избирательных участках общественный контроль будут осуществлять общественные наблюдатели из числа членов временной рабочей группы Общественной палаты Республики Башкортостан по мониторингу реализации избирательных прав граждан.