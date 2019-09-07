Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.99 ↓

EUR 72.88 ↓

7 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Общественная палата Башкирии в день выборов откроет горячую линию для звонков

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Общественная палата Республики Башкортостан проведет «горячую» телефонную линию на предстоящих выборах в Единый день голосования 8 сентября.

В период с 7.00 утра до 21.00 вечера по телефону 8(347)218-01-64 может позвонить любой гражданин, наблюдатель из избирательного участка, представитель партии, если заметят нарушение законных интересов и прав избирателей.

Информацию тут же будут передавать в республиканский Центризбирком для реагирования.

В этот день для оперативного выяснения и принятия мер по устранению нарушений правовая мобильная группа Общественной палаты Республики Башкортостан, состоящая из членов временной рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан, будет выезжать по сообщениям о нарушениях на те избирательные участки, с которых эти сообщения поступят.

Также 8 сентября 2019 года, в День выборов, на избирательных участках общественный контроль будут осуществлять общественные наблюдатели из числа членов временной рабочей группы Общественной палаты Республики Башкортостан по мониторингу реализации избирательных прав граждан.

Теги: выборы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе разбился ребенок, выпавший из окна девятого этажа
В информационно-диспетчерский центр Уфы в обед 6 сентября поступила информация о том, что из окна квартиры, расположенной на девятом этаже выпал 6-летни
В Башкирии водитель получил ожоги, «спасая» документы из горящей машины
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии под утро 6 сентября поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома на улице Мичурина в
В Башкирии водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» задавил пешехода
В Учалах накануне ночью на улице Энергетиков произошел смертельный наезд на пешехода. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, 31-летний местный житель ехал за
В Минздраве Башкирии прокомментировали массовое отравление детей и взрослых грибами
В Башкирии в единую диспетчерскую службу Дуванского района вечером 4 сентября поступила информация о том, что из села Дуван в Месягутовскую центральную
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть