В Уфе в память о генерале Шаймуратове жители выложили собой пятиконечную звезду
УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
Флешмоб в честь памяти генерала Минигали Шаймуратова собрал в Уфе около трех тысяч человек, сообщает пресс-служба мэрии.
В субботу, 7 сентября, в этно-парке «Ватан» состоялся масштабный флешмоб, приуроченный памяти легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Участники флешмоба выстроились в форме пятиконечной звезды и хором исполнили песню «Шаймуратов-генерал».
Впервые данная песня была исполнена солистом Башкирского государственного театра оперы и балета Габдурахманом Хабибуллиным в марте 1942 года.