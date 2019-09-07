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7 сентября Суббота

Уфа   °

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В Уфе в память о генерале Шаймуратове жители выложили собой пятиконечную звезду

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Флешмоб в честь памяти генерала Минигали Шаймуратова собрал в Уфе около трех тысяч человек, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу, 7 сентября, в этно-парке «Ватан» состоялся масштабный флешмоб, приуроченный памяти легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Участники флешмоба выстроились в форме пятиконечной звезды и хором исполнили песню «Шаймуратов-генерал».

Впервые данная песня была исполнена солистом Башкирского государственного театра оперы и балета Габдурахманом Хабибуллиным в марте 1942 года.

Теги: флешмоб
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