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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии открылись 3434 избирательных участка

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии открылись 3434 избирательных участка Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ».Розалия Валеева/.

В Башкирии наступил день выборов — с 7 утра начали работу избирательные участки.

В республике открылись 3434 участка, в том числе 37 в местах временного пребывания граждан. Всего в выборах могут принять участие 3 млн 049 тысяч 571 человек. Кроме того, 181 избиратель будет голосовать в Москве, на цифровых избирательных участках.

Сегодня жители Башкирии выбирают Главу республики. На этот пост претендуют восемь человек: Радий Хабиров – партия «Единая Россия», Юрий Игнатьев – «Справедливая Россия», Зульфия Гайсина – партия «Яблоко», Иван Сухарев – ЛДПР, Юнир Кутлугужин – КПРФ, Владимир Кобзев – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» , Владимир Барабаш – «Гражданская сила», Рафис Кадыров – «Патриоты России».

Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу №9 (Октябрьский район Уфы) и Комсомольскому одномандатному избирательному округу №16 (Нефтекамск) — зарегистрировано восемь кандидатов.

В этот же день жители Башкирии выберут депутатов представительных органов местного самоуправления, на которых замещается 7329 депутатских мандатов, зарегистрировано 14 тысяч 978 кандидатов от различных партий.

На участках будет организовано видеонаблюдение. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте «Наш выбор».

Избирательные участки будут работать до 21 часа.

Предварительные итоги выборов станут известны утром 9 сентября.

Теги: выборы
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