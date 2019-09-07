УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на получение грантов претендуют 190 сельских учителей. Список допущенных к участию заявок опубликован на официальном сайте регионального Минобра.

В конкурсе на соискание грантов могут принимать участие учителя в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории республики.

Соискатели к моменту получения гранта должны иметь стаж педагогической деятельности не менее двух лет в школах, расположенных в сельском поселении, и иметь учебную нагрузку не менее одной тарифной ставки.

При этом численность населения в селе или деревне не должна превышать 10 тысяч человек. Выдвигают соискателей грантов школы и районные отделы образования.

Учителя, которые получат грант, обязаны отработать в школе не менее 10 лет или вернуть сумму гранта при расторжении трудового договора.

100 грантов молодым учителям в размере 600 тысяч рублей будут вручаться ежегодно.