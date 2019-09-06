В Башкирии форум «Территория женского счастья» организовали для жительниц Нефтекамска

























УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

6 сентября в Нефтекамске организовали масштабное мероприятие — открытую академию «Территория женского счастья», сообщает администрация города. Форум собрал женщин всех возрастов, занятых в самых различных сферах деятельности. На базе Городского центра культуры проходили мастер-классы, тренинги, консультации врачей, а также выставки, специально для представительниц прекрасного пола была подготовлена интересная развлекательная программа. Всего мероприятие посетили более 4000 человек.

«Территорию женского счастья» посетили автор и организатор проекта Каринэ Хабирова, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, министр культуры РБ Амина Шафикова, депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина, зампредседателя Госсобрания-Курултая РБ Эльвира Аиткулова, уполномоченный по правам ребёнка в РБ Милана Скоробогатова и другие.

В Открытой академии «Территория женского счастья» активное участие приняли нефтекамские общественные организации.

Условно «Территория женского счастья» была поделена по разным направлениям — слагаемым женского счастья. При входе на Тропу здоровья была организована выставка спецтехники, а также демонстрация медицинского оборудования. В передвижном мобильном центре здоровья женщины могли пройти комплексное исследование и флюорографию. На «Территории детских развлечений» работали интерактивные площадки спортивно-развлекательной направленности. Также были устроены «Территория вдохновения» и «Деловая гостиная», где проходили презентации нефтекамских сообществ в формате «живого микрофона». Представительницы прекрасного пола получили полезные советы и рекомендации по достижению женского успеха в различных областях от лучших спикеров.

Работала территория «Мама+малыш», где проводились мастер-классы для мам с детьми, была организована мягкая игровая комната с аниматорами. На «Территории творчества» проходили выставка и мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы. На территории «Здоровья» можно было встретиться с врачами-специалистами и задать все интересующие вопросы. На «Территории красоты» стилисты раскрывали секреты составления гардероба, визажисты делились хитростями макияжа, косметологи давали рекомендации по уходу. Здесь же работали площадки «Территория музыки», «Территория спорта». Особой популярностью пользовались всевозможные фотозоны. На территории «Вокала» жительницы города могли получить консультации специалистов. Был организован мастер-класс по бальным, восточным и индийским танцам. Работали несколько детских и семейных зон. Ведущие педагоги консультировали мам по подготовке детей к школе, раннему развитию, для будущих мам была организована встреча с перинатальным психологом. На «Территории Семья» психологи проводили консультации, арт-терапию, анализ психологического состояния человека.

﻿«Женское счастье — это очень емкое определение своего состояния, когда вокруг все — хорошо! — отметила Каринэ Хабирова. — Когда живы и здоровы твои родители, дети, близкие тебе люди! Когда у тебя есть руки, ноги и голова на плечах, ты — сыт, обут и одет и живешь в гармонии с самим собой. Когда ты окружен любовью, во всех ее проявлениях. Когда все спорится и получается. Когда мир во всем мире».

Кульминацией мероприятия стала лекция известной российской телеведущей, государственного и общественного деятеля Оксаны Пушкиной на тему «Женский взгляд. Вызовы времени».

В августе форум «Территория женского счастья» был организован для жительниц Стерлитамака. По замыслу организаторов, подобные мероприятия планируется проводить и в других городах Башкортостана.