Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.05 ↓

EUR 72.87 ↑

6 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Валерий Меладзе: При Радии Хабирове в Красногорске был наведён серьезный порядок

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

Валерий Меладзе: При Радии Хабирове в Красногорске был наведён серьезный порядок Фото: Администрация Уфы

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

5 сентября в Уфе на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» прошел музыкальный опен-эйр в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан. Хедлайнером праздничного вечера стал певец российский эстрады, заслуженный артист России Валерий Меладзе.

«Друзья, с Радием Фаритовичем Хабировым я познакомился в Красногорске. И в тот момент когда он там руководил, был наведен очень серьезный порядок. Поэтому мы — красногорцы (а я живу в Красногорске) очень завидуем вам теперь. Потому что он поехал домой и он теперь решил быть здесь. Я надеюсь, что все у него получится хорошо и вы не будете об этом жалеть», — сказал со сцены Меладзе.

В рамках мероприятия работали зоны активности разных направлений для посетителей всех возрастов. Так, на площадке «Уфа — молодежная» организована работа нескольких зон: презентация поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, зона добровольчества и волонтерства, зона молодежных субкультур – косплей, мастер-классы по танцам, рисованию, игровые зоны и многое другое.

Теги: Валерий Меладзе
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе разбился ребенок, выпавший из окна девятого этажа
В информационно-диспетчерский центр Уфы в обед 6 сентября поступила информация о том, что из окна квартиры, расположенной на девятом этаже выпал 6-летни
В Башкирии водитель получил ожоги, «спасая» документы из горящей машины
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии под утро 6 сентября поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома на улице Мичурина в
В Башкирии 15-летняя девочка, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна пятого этажа
В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС вечером 4 сентября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Первомайско
В Башкирии водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» задавил пешехода
В Учалах накануне ночью на улице Энергетиков произошел смертельный наезд на пешехода. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, 31-летний местный житель ехал за
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть