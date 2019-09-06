Валерий Меладзе: При Радии Хабирове в Красногорске был наведён серьезный порядок
Валерий Меладзе: При Радии Хабирове в Красногорске был наведён серьезный порядок Фото: Администрация Уфы
УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
5 сентября в Уфе на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» прошел музыкальный опен-эйр в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан. Хедлайнером праздничного вечера стал певец российский эстрады, заслуженный артист России Валерий Меладзе.
«Друзья, с Радием Фаритовичем Хабировым я познакомился в Красногорске. И в тот момент когда он там руководил, был наведен очень серьезный порядок. Поэтому мы — красногорцы (а я живу в Красногорске) очень завидуем вам теперь. Потому что он поехал домой и он теперь решил быть здесь. Я надеюсь, что все у него получится хорошо и вы не будете об этом жалеть», — сказал со сцены Меладзе.
В рамках мероприятия работали зоны активности разных направлений для посетителей всех возрастов. Так, на площадке «Уфа — молодежная» организована работа нескольких зон: презентация поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, зона добровольчества и волонтерства, зона молодежных субкультур – косплей, мастер-классы по танцам, рисованию, игровые зоны и многое другое.