Фото: с сайта РОД В Башкирии в онкодиспансер поступил лазерный хирургический комплекс Фото: с сайта РОД

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в республиканский онкологический диспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступил лазерный хирургический комплекс.

Уникальная установка «CO2 лазер» позволяет обеспечить широкий спектр воздействий на биоткань: от хирургической обработки и санации ран до резекции, электролечения и выпаривания нужного участка. По словам специалистов РОД, при воздействии лазера обеспечивается максимальная точность и деликатность действия и, как следствие, быстрое восстановление и реабилитация пациента после процедур.

Лазерный хирургический комплекс поможет врачам эффективнее бороться с онкологическими заболеваниями. Ведь благодаря применению лазера сокращается объем необходимой анестезии, отсутствует кровотечение, не бывает отеков и осложнений, уменьшаются послеоперационные боли. Пациент восстанавливается намного быстрее, чем после хирургической операции.

Ранее агентство сообщало о поступлении в медучреждение современного электрохирургического блока, который позволяет быстро и бескровно удалять предопухолевые образования и опухоли первой стадии рака.