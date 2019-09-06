Замглавред «Башинформа» стала победителем конкурса «Лидеры Башкортостана»

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

6 сентября в Уфе, в Конгресс-холле «Торатау» назвали победителей конкурса «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана». Он инициирован администрацией главы республики, чтобы выявить управленцев для формирования управленческих резервов для последующей работы как в органах государственной и муниципальной власти, так и в крупных корпорациях, работающих в регионе.

Главный приз конкурса — предложение о руководящей работе в госструктурах. Его сегодня получили 50 участников, все они трудятся в различных отраслях — занимаются добычей и переработкой ископаемых, финансовой деятельностью, заняты в строительстве и промышленности, в сфере образования и воспитания, науке, медицине. В числе победителей — заместитель главного редактора информационного агентства «Башинформ» Рушана Ибраева. Сотрудник ИА является кандидатом экономических наук, курировала связи с общественностью в банке Уралсиб, была редактором регионального сайта «РБК-Башкортостан».

Трехмесячный марафон республиканского кадрового резерва стартовал 17 июня. По итогам двух этапов дистанционного отбора в полуфинал прошли 204 участника. Полуфиналисты проходили оценочные мероприятия, работали в командах и индивидуально, презентовали собственные проекты перед советом наставников конкурса. В итоге до финала дошли 72 участника. Сегодня финалисты в течение двух часов должны были максимально проявить свои личные и управленческие компетенции и доказать наставникам проекта и наблюдателям, что именно они достойны войти в Топ-50 победителей. Все они войдут в программу «Наставничество» и получат предложения о трудоустройстве на государственную и муниципальную службу.