Фото: Олег Яровиков Уфимец доехал на велосипеде до швейцарских Альп Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Велопутешественник Антон Сазонов, выехавший 12 июня из столицы Башкирии Уфы, доехал до Альп.

В настоящее время он находится в Швейцарии. Всего за три месяца спортсмен проехал более 4400 км через семь стран полностью на велосипеде.

«Большую часть километража я еду по дорогам, потому что дорожки есть не везде, они петляют, они узкие, на них много велосипедистов, и с рюкзаком маневрировать неудобно, — поделился Антон. — Кроме того, в Европе много совмещенных велодорожек: с тротуарами, как на Проспекте Октября в Уфе, с полосами для общественного транспорта».

По его мнению, дороги местного значения в Европе и России не сильно разнятся.

«Я на велосипеде чувствую все кочки и трещины, и разницы в покрытии дорог не особо чувствую», — говорит Антон.

При этом путешественник отмечает высокую культуру водителей в Европе: «Здесь обгоняют с запасом, а если его нет, не обгоняют вообще. Иногда я собираю хвост в несколько машин, когда еду со скоростью 10 км/ч, и они за мной, потому что нет возможности спокойно обогнать. В России, безусловно, все пошли бы на обгон».

Антон Сазонов сравнивает Башкирию с Европой и делает вывод, что республика «идеальна для развития велотуризма»: «Все наши достопримечательности расположены не в Уфе, а рассредоточены по республике. Было бы заманчиво связать их веломаршрутами по региональным и местным дорогам. Немаловажно, что у нас много возможностей поставить палатку, разбить лагерь практически в любом месте, достаточно кафе и гостиниц, пусть не «люксовых», но их таких в таком виде туризма и не нужно».

Антон Сазонов отправился в велоэкспедицию для реализации своего проекта «Дети мира» — совместить велопутешествие по миру с миссией по доставке писем российских школьников в школы по всей земле.

В багаже путешественника — письма учеников школ Уфы, Стерлитамака, Самары, Саратова, Ижевска.

Письма должны продемонстрировать открытость российских детей и равенство общечеловеческих ценностей. Дети писали о тех местах, где живут, о Башкирии, о России и ее регионах.

В 2019 году экспедиция проходит через 11 стран, всего планируется преодолеть полностью на велосипеде 6000 километров и финишировать в Португалии на мысе Рока в октябре. Таким образом, будет пройдена вся Европа с востока на запад.

Проект реализуется под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Башкирского отделения Русского географического общества на средства гранта Президента РФ. Путешествие в Европу — второй этап экспедиции, первый прошел в 2018 году через Центральную и Юго-Восточную Азию и финишировал на острове Бали.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что проект развития велотропы «Европа-Азия» выиграл конкурс грантов главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества в номинации «Активная республика». Сумма гранта составила 773,5 тысячи рублей. Тропа проходит с запада на восток Башкирии через населенные пункты Абдулино, Аксаково, Давлеканово, Уфа, Аша, Кропачево, Бердяуш, Миасс. В 2019 году доступно 686 км трека по Республике Башкортостан и Челябинской области.