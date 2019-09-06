Фото: Олег Яровиков В Уфе начался финал конкурса «Лидеры Башкортостана» Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ». Розалия Валеева/.

В Уфе начался финал конкурса «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана».

72 финалиста конкурса в течение двух часов должны будут максимально проявить свои личные и управленческие компетенции и доказать наставникам проекта и наблюдателям, что именно они достойны войти в Топ-50 победителей. Он пройдёт в прямом эфире телеканала БСТ.

Участников поприветствовал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

«Мы хотим показать, сколько в Башкирии талантливых молодых людей, которые хотят поменять нашу жизнь, и не на словах: они готовы озвучивать конкретные предложения и пожелания. Они и будут формировать команду Башкортостана, который будет через шесть лет другим», — отметил он.

По мнению Александра Сидякина, одна из «фишек» конкурса — знакомство участников между собой и их общение в последующем, что позволит решать сложные вопросы быстрее и проще.

«Это задел для того, чтобы появилось поколение управленцев, которое имеет такие устойчивые горизонтальные связи, и будет добиваться значительных результатов», — пояснил Александр Сидякин.

Проект стартовал 17 июня. Основная цель конкурса — выявить управленцев для формирования управленческих резервов для последующей работы как в органах государственной и муниципальной власти, так и в крупных корпорациях, работающих в Башкирии.

Финалисты прошли дистанционный отбор: заполнили анкету, отправили видеовизитку, прошли два теста: тест на общую эрудицию и динамический тест интеллектуальных способностей.

На каждом этапе происходил отбор участников, получивших наилучшие результаты.

В итоге участники, успешно справившиеся со всеми заданиями, получили приглашение приехать в Уфу на полуфинал, дополнительно пройдя еще два дистанционных теста — универсальный опросник компетенций, мотивационный опросник, что позволило организаторам получить дополнительную информацию об участниках для более глубокой и объективной оценки.

В начале августа состоялся полуфинал конкурса «Управленческая команда 2020-2025».

95 участников претендовали на место в финале.

В течение дня полуфиналисты работали в командах и индивидуально, решали кейсы по национальным проектам: определяли наиболее эффективные методы ремонта дорог, искали способы, как вовлечь жителей в экскурсии на культурные объекты, и разрабатывали проекты по повышению качества здравоохранения. Далее прошли еще оценочное мероприятие в формате интервью.

Кроме того, у участников конкурса появился шанс рассказать о своём проекте, получить его экспертную оценку, возможно, поддержку при реализации.

Победителями станут только 50 человек: они войдут в программу «Наставничество» и получат предложения о трудоустройстве на государственную и муниципальную службу.