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6 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Известный уфимский художник отреагировал на «Антидебаты» карикатурой

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на телеканале «БСТ» 5 сентября в прямом эфире впервые в истории республики все кандидаты на пост Главы Башкортостана: Радий Хабиров – партия «Единая Россия», Юрий Игнатьев – «Справедливая Россия», Зульфия Гайсина – партия «Яблоко», Иван Сухарев – ЛДПР, Юнир Кутлугужин – КПРФ, Владимир Кобзев – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Владимир Барабаш – «Гражданская сила», Рафис Кадыров – «Патриоты России» — выступили на одной площадке в рамках политического шоу «Антидебаты».

В соцсетях во время эфира и после окончания передачи начались бурные обсуждения поведения кандидатов, их реплик, вопросов и позиции.

Не остался в стороне и известный уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев, который на бумаге «прокомментировал» политическое шоу.

На карикатуре изображено, как мощный военный корабль величественно, без единого выстрела, приближается к семи маленьким бумажным корабликам. Два белых суденышка почти сразу пошли на дно, еще два – собираются, а три – удерживаются на плаву, пытаясь «обороняться».

«Вы, ребята, меня простите, но это было какое-то избиение младенцев», — пояснил свое творение художник.
Камиль Бузыкаев, Fb

Стоит отметить, что один из кандидатов на пост руководителя Башкирии Рафис Кадыров в эфире шоу припомнил Камилю Бузыкаеву его предыдущую карикатуру, на которой спиной к зрителю изображен мускулистый борец, а перед ним табличка «Дебаты» и кучка мужчин в одинаковых пиджаках, которые боятся начать говорить.

Камиль Бузыкаев, Fb

С текстовой трансляцией политического шоу «Антидебаты» можно ознакомиться по ссылке.

Теги: антидебаты
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