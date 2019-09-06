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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о заморозках

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о заморозках Фото: Ксения Калинина

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о заморозках. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 6 сентября по 20.00 часов 7 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, северный, ночью 0-5 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,+8 градусов, в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0,-2, днем +14,+19.

На автодорогах прогнозируется ухудшение видимости в тумане 500 метров и менее.

Теги: МЧС по РБ, заморозки
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