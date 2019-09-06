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В Минздраве Башкирии прокомментировали массовое отравление детей и взрослых грибами

ОБЩЕСТВО
Фото: Галина Бахшиева

В Минздраве Башкирии прокомментировали массовое отравление детей и взрослых грибами Фото: Галина Бахшиева

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в единую диспетчерскую службу Дуванского района вечером 4 сентября поступила информация о том, что из села Дуван в Месягутовскую центральную районную больницу поступили семь человек с отравлением грибами.

Известно, что 62-летняя женщина вместе с восьмилетней внучкой ходили в лес за грибами. Дома бабушка невнимательно перебрала грибы и приготовила пироги, которыми угостила родственников и соседей.

Вечером семь человек — бабушка и внучка, 86-летний родственник, а также 18-летний парень, 11-летний мальчик, 81-летняя женщина и 9-летняя девочка почувствовали себя плохо. Их в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести доставили в реанимации детского и взрослого отделения больницы.

В пресс-службе Минздрава Башкирии агентству «Башинформ» подтвердили случившееся.

«4 сентября в Месягутовскую центральную районную больницу были доставлены семь человек, из них три ребенка. Медики диагностировали у них отравление грибами. Все они госпитализированы в стационар, им проведены необходимые диагностические и лечебные мероприятия. Сейчас состояние всех стабильное, относительно удовлетворительное. Лечение предоставляется по программе госгарантий в терапевтическом, детском и инфекционном отделениях», — сообщили в ведомстве.

Теги: отравление
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