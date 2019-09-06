Два самолета, летевшие в Челябинск, совершили вынужденную посадку в Уфе

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Два самолета, которые перевозили пассажиров в Челябинск, совершили вынужденную посадку в столице Башкирии. Диспетчеры отправили авиалайнеры из Санкт-Петербурга и Симферополя в Уфу из-за плохих погодных условий в пункте назначения. Безопасной посадке помешал туман.

Воздушное судно из северной столицы задержалось в Башкирии почти на три часа, из Симферополя — на 20 минут. Оба борта сейчас вылетели из Уфы и в ближайшее время приземлятся в столице Южного Урала.