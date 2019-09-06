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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Детские сады Башкирии могут получить до 1 млн рублей на открытие консультационных центров

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Детские сады Башкирии могут принять участие в конкурсном отборе на получение грантов из федерального бюджета для открытия на своей базе консультационных центров.

Как сообщили в региональном Министерстве образования, организации могут получить 1 млн рублей, при условии софинансирования из республиканского бюджета в размере 20 процентов, включая пятипроцентный взнос из местного бюджета.

Субсидии выделяются на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Заявки принимаются до 16 сентября. Подробности — на официальном сайте Минобразования.

Теги: бизнес, гранты, детские сады
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