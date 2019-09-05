Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.50 ↓

EUR 73.06 ↑

5 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе полностью снесли здание бывшего Приходского училища на улице Кустарной

ОБЩЕСТВО
Фото: Олге Яровиков, с сайта https://vk.com/archdefence_ufa

В Уфе полностью снесли здание бывшего Приходского училища на улице Кустарной Фото: Олге Яровиков, с сайта https://vk.com/archdefence_ufa

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе полностью снесли здание бывшего Приходского училища на улице Кустарной, 19, сообщает движение «Архзащита Уфы». Сооружение — постройки конца 19 века.

Первые упоминания об училище относятся в 1908 году.

В двухэтажном здании учились дети рабочей окраины. В последующем в стенах Приходского училища №11 располагались художественно-графическое отделение Уфимского педагогического училища №2, затем детдом.

Несмотря на то, что здание представляло культурную и историческую ценность, в 2014 году оно не было включено в реестр объектов культурного наследия. В 2017 году застройщик снес часть сооружения, об этом сообщало агентство.

Старую часть здания, постройки конца XIX века, обещали сохранить. На месте сноса началась застройка.

По всей видимости, старинное здание очень сильно мешало дальнейшему строительству.

Теги: исторические здания, снос
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами. Как сообщает ГТРК «
Радия Хабирова оппоненты пытаются не допустить до участия в выборах
Рафис Кадыров пытается обжаловать в Верховном суде РФ решение Верховного суда РБ об отказе в удовлетворении иска об отмене регистрации на выборах Радия
Госконтракт заключен: в Башкирии все бригады скорой помощи оснастят планшетами
В 2019 году заключен государственный контракт на оснащение всех бригад скорой медицинской помощи Башкирии 345 планшетными компьютерами. Гаджеты интегрир
В Башкирии из очистных сооружений извлекли самосвал и тело водителя
В Альшеевском районе Башкирии 3 сентября произошел смертельный несчастный случай с водителем грузовика. По данным полицейской сводки, оказавшейся в откр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть