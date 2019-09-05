Фото: Олге Яровиков, с сайта https://vk.com/archdefence_ufa В Уфе полностью снесли здание бывшего Приходского училища на улице Кустарной Фото: Олге Яровиков, с сайта https://vk.com/archdefence_ufa

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе полностью снесли здание бывшего Приходского училища на улице Кустарной, 19, сообщает движение «Архзащита Уфы». Сооружение — постройки конца 19 века.

Первые упоминания об училище относятся в 1908 году.

В двухэтажном здании учились дети рабочей окраины. В последующем в стенах Приходского училища №11 располагались художественно-графическое отделение Уфимского педагогического училища №2, затем детдом.

Несмотря на то, что здание представляло культурную и историческую ценность, в 2014 году оно не было включено в реестр объектов культурного наследия. В 2017 году застройщик снес часть сооружения, об этом сообщало агентство.

Старую часть здания, постройки конца XIX века, обещали сохранить. На месте сноса началась застройка.

По всей видимости, старинное здание очень сильно мешало дальнейшему строительству.