В Уфе заработала учебная квартира для молодых ребят с ментальными нарушениями развития

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Уфе региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «СоДействие» запустила социальный проект «Учебная квартира», где молодых людей с ментальными и иными нарушениями развития начали обучать навыкам самостоятельного проживания. Поручение по организации такой квартиры было дано врио главы Башкортостана в ноябре прошлого года после встречи с родителями детей с особенностями развития. А уже во время последней встречи Радий Хабиров пообещал заехать в эту квартиру, подробнее ознакомиться с тем, как идет обучение, и сегодня в рамках рабочей поездки по Уфе посетил учебную квартиру.

Председатель общественной организации Людмила Сахапова рассказала руководителю республики, что пока курсы являются пятидневными, в дальнейшем молодые люди будут жить и обучаться в квартирах в течение двух недель.

«Мы будем проводить групповое обучение для четырех человек. Как видите, само помещение состоит из трех комнат, кухни и санузла, ремонт мы уже завершили, необходимую мебель и оборудование также завезли», — рассказала Людмила Сахапова.

Ребята с синдромом Дауна здесь будут обучаться организации жизни по режиму дня (подъем, утренние процедуры, приготовление завтрака, сбор «на работу»). Для них также будут организованы экскурсии и мастер–классы на предприятиях, которые являются партнерами проекта. Педагоги общественной организации имеют большой опыт такой работ. Педагог-психолог, два социальных педагога, педагог по труду и профориентации также будут учить ребят готовить обеды, сервировать стол, убираться в квартире, совершать покупки в магазине, организовывать свой досуг.

«С ними мы будем проводить профориентационную работу, где они пройдут профессиональное тестирование и мы определим их наклонности к видам труда. Перед тем, как ребята начинают жить в квартирах, они проходят анкетирование и тестирование, мы узнаем, чему они хотят научиться. Конечно, учитывается и мнение их родителей», — рассказала руководитель общественной организации «Содействие».

По ее словам, важно, что семья помогает закрепить полученные навыки дома и в следующий раз получить другие. Также в рамках социального проекта планируется организовать курсы для подростков с инвалидностью: специальные курсы для ребят от 14 лет. Первые курсы пройдут в режиме дневного пребывания, в дальнейшем — на полные 5-10 дней. Это даст возможность как можно раньше приобретать навыки самостоятельности, а также позволит хоть ненадолго разгрузить родителей.

Помещение под квартиру бесплатно предоставила администрация города, администрация Орджоникидзевского района помогла с ремонтом подъезда и самой квартиры.

За счет субсидии, выигранной организацией в рамках конкурса социальных проектов Башкортостана (1,1 млн рублей), приобретена бытовая техника, мебель. Оплата труда педагогов будет производиться также за счет средств субсидии. Родители детей с особенностями развития помогли с покупкой кухонной утвари и постельных принадлежностей.

Радий Хабиров во время общения с педагогами, родителями и самими ребятами отметил, что здесь созданы комфортные условия и на его взгляд должна получиться хорошая история.

«Мы посмотрим, как здесь будет проходить процесс обучения, в ноябре во время очередной встречи мы обсудим, как идет этот проект, готовы вас дальше поддерживать и вместе с городом предоставить еще одно помещение под учебную квартиру, но уже в южной части Уфы. У вас уже будет накоплен определенный опыт, и вы сможете высказать свои предложения тем же строителям, когда они будут проектировать помещение под нее. Вы делаете очень важную и нужную работу», — отметил Радий Хабиров.

В завершение встречи, которая прошла за чашкой чая, ребята подарили руководителю республики и всем присутствующим мыло ручной работы, которое они приготовили сами, а в ответ от Радия Хабирова получили большой телевизор.

«Мы очень довольны таким вниманием со стороны руководителя нашей республики, за год мы планируем обучить около 200 ребят. Будем надеяться, что наша помощь пригодится им уже во взрослой жизни», — отметила Людмила Сахапова.