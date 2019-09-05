Фото: ИА «Башинформ» Правительство Башкирии после выборов уйдет в отставку Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Правительство Башкирии после выборов 8 сентября уйдет в отставку.

В соответствии со статьей 93 Конституции Республики Башкортостан и статьей 30 Закона Республики Башкортостан «О Правительстве Республики Башкортостан», Правительство республики сложит свои полномочия перед вновь вступившим в должность главой Республики Башкортостан.

После того, как избирательная комиссия официально подведет итоги голосования, будет известна дата инаугурации. На ней избранный Глава республики на двух языках приносит присягу на верность народу и конституции Российской Федерации, конституции Республики Башкортостан.

Ее текст такой: «Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина».

После этого избранный Глава республики официально вступает в должность и все правительство уходит в отставку — таково требование закона. Министры продолжат работать с приставкой и.о. до тех пор, пока не назначат новых.

Предварительные итоги выборов станут известны утром 9 сентября. Официальные результаты ЦИК Башкирии опубликует в течение 10 дней после выборов.