МЧС распространило штормовое предупреждение по Башкирии на ближайшие три дня
Фото: Валерий Шахов
МЧС распространило штормовое предупреждение по Башкирии на ближайшие три дня Фото: Валерий Шахов
УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
МЧС распространило SMS-рассылку жителям в Башкирии с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие три дня.
«По данным УГМС, в ближайшие трое суток в Башкортостане возможны порывы ветра до 18 м/с, не исключены осадки. Не рекомендуем выезжать за пределы населенных пунктов. Будьте внимательны и осторожны! Телефон экстренного вызова 112», — говорится в штормовом предупреждении.
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