В ЦИК Башкирии сообщили дату обнародования результатов выборов
УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
Предварительные итоги выборов станут известны утром 9 сентября. Об этом сообщили в ЦИК Башкирии.
«Центральная избирательная комиссия будет подводить итоги выборов в течение 10 дней, предварительные данные будут известны утром 9 сентября», — сообщил заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов.
8 сентября в Башкирии пройдет 818 избирательных кампаний: выборы Главы Башкирии, в которых примут участие восемь кандидатов; дополнительные выборы депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу №9 (Октябрьский район Уфы) и Комсомольскому одномандатному избирательному округу №16 (Нефтекамск) — зарегистрировано восемь кандидатов, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, на которых замещается 7329 депутатских мандатов, зарегистрировано 14978 кандидатов от различных партий.