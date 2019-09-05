Радий Хабиров в больнице Уфы ознакомился с работой «Умной приемной» и центра онкопомощи

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

С этого года в пяти больницах Башкортостана — городских клинических больницах №17, №13, №21, Больнице скорой медицинской помощи, Республиканском кардиоцентре реализуется проект «Умные приемные».

Сегодня врио главы Башкортостана Радий Хабиров посетил больницу №13 города Уфы. Главный врач медучреждения Эльза Сыртланова рассказала, что площадь «Умных приемных» условно делится на три зоны: зеленую, оранжевую и красную. В красную зону попадают пациенты, которым требуется реанимация и срочная операция, их состояние тяжелое. Таких по статистике поступает около 10 процентов. В оранжевую зону попадают пациенты, которым требуется реанимация и неотложная помощь — таких 30 процентов, в зеленой зоне — около 60 процентов пациентов, которые могут сами передвигаться, и нет угрозы их жизни. И.о. министра здравоохранения Максим Забелин отметил, что примерная стоимость «умного приемного отделения», если его строить с нуля, может составлять от 500 млн до 1 млрд рублей, с учетом операционных помещений и тяжелого оборудования.

«Это уже другой уровень оказания медицинских услуг, который позволяет максимально быстро принимать решение о тактике лечения экстренного больного, маршрутизировать, улучшить условия нахождения в приемном покое», — сказал Максим Забелин. Такие центры уже создаются при крупных стационарах, лидерами являются Санкт-Петербург и Москва, подобные центры работают также в Волгограде, Казани, Набережных Челнах и Элисте. В Башкортостане «умные приемные» пока внедряются на базе существующих помещений республиканских и городских больниц.

В этом году на базе 13-й больницы начал свою работу и центр онкологической амбулаторной помощи, в целом в республике будет создано 13 межмуниципальных центров.

В рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 13-я больница летом получила два новых портативных ультразвуковых аппарата формата ноутбук экспертного класса.

Универсальный сканер позволяет проводить ультразвуковые исследования прямо на месте у постели пациента в отделении анестезиологии и реаниматологии и отделении реанимации и интенсивной терапии. Новые инновационные технологии позволят получать изображение высокого качества у «технически трудных» пациентов. Функция с режимом автоматической настройки изображения (нажатием одной кнопки) исследуемого органа в B- и D-режиме позволит проводить настройку оптимальных параметров и фильтров за счет автоматического распознавания исследуемого органа по интеллектуальной базе данных человеческих органов.

Радий Хабиров также ознакомился с работой поликлиники, где внедрены принципы «Бережливого производства» и все предусмотрено для удобства пациентов. Здесь же ему показали модуль «Здравографика», где жители могут получить любую информацию во всем видам заболеваний, диспансеризации и профилактики болезней. Руководителю Башкортостана также показали клинико-диагностическую лабораторию. Максим Забелин рассказал, что в республике планируют централизовать такие лаборатории, что позволить улучшить качество работы, модернизировать оборудование, отремонтировать помещения и сэкономить порядка 500 млн рублей. Всего в прошлом году лабораторной службой Минздрава, куда входят 146 медлабораторий, было проведено 142, 6 млн исследований.

Справка

Городская клиническая больница № 13 Уфы — крупная многопрофильная медицинская организация Башкортостана, оснащенная самым современным медицинским оборудованием и оказывающая высококвалифицированную медицинскую помощь населению. В отделениях стационара ежегодно получают лечение более 15,5 тысячи жителей города Уфа, проводятся 6,5 тысячи операций в год. Здесь оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по 5 профилям: оториноларингология, гематология, ревматология, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология. Специалистами ГКБ № 13 ежегодно проводятся более 200 высокотехнологичных операционных вмешательств. Амбулаторно-поликлиническая служба представлена поликлиническими отделениями №№ 1, 2; женскими консультациями №№ 1, 2, 3, стоматологическим поликлиническим отделением, дневным стационаром. Поликлиническая сеть рассчитана на 2230 посещений в смену. В состав терапевтических отделений входят 65 территориальных участков, обслуживающих более 117,5 тысячи жителей. В её составе работают центры по гематологии и ревматологии, оказывающие консультативную и лечебную помощь жителям города.

В настоящее время в ГКБ № 13 работают 1583 сотрудника, из них врачей — 431, средних медицинских работников — 716, младшего и прочего персонала — 436 человека.

Для обслуживания работников ПАО «ОДК-УМПО» (более 20 тысяч человек) и оказания медицинской помощи организована цеховая служба, которая оказывает доврачебную, первую врачебную помощь и особое внимание уделяет улучшению условий труда и быта. Цеховая служба включает в себя 14 здравпунктов, профилактическое отделение № 2, на базе которых проводятся медицинские осмотры работающих граждан.