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5 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на 479 избирательных участках будет организовано видеонаблюдение

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии на 479 избирательных участках будет организовано видеонаблюдение Фото: Валерий Шахов

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на 479 избирательных участках будет организовано видеонаблюдение. Из них 410 участков находятся в Уфе и 69 — в муниципалитетах территориальных избирательных комиссий. Трансляции будут организованы на портале «Наш выбор». Он начнет работу в 7 утра 8 сентября.

Всего в проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года участвуют 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии.

Посредством комплексов обработки избирательных бюллетеней проголосуют 334 тысячи 424 избирателя (10,97 процента).

Комплексы будут задействованы на 225 избирательных участках. 8 сентября все участковые избирательные комиссии при изготовлении итоговых протоколов будут применять технологии машиночитаемого кода (QR-код).

Теги: выборы, ЦИК РБ
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