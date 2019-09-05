Фото: Фейсбук Скончался автор книги «Азбука Уфы» Михаил Ермаков Фото: Фейсбук

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

После продолжительной болезни скончался автор книги для детей «Азбука Уфы» Михаил Ермаков. Идейный вдохновитель проекта ушел из жизни 4 сентября, когда и презентовали книгу в Республиканской детской клинической больнице.

Как сообщалось ранее, «Азбуку Уфы» выпустило Русское географическое общество и компания «Урал-Азия». Издание будут бесплатно распространять в первых классах столицы Башкирии, где школьники найдут знакомые улицы, узнают уголки родного города и полюбят географию.