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Скончался автор книги «Азбука Уфы» Михаил Ермаков

ОБЩЕСТВО
Фото: Фейсбук

Скончался автор книги «Азбука Уфы» Михаил Ермаков Фото: Фейсбук

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

После продолжительной болезни скончался автор книги для детей «Азбука Уфы» Михаил Ермаков. Идейный вдохновитель проекта ушел из жизни 4 сентября, когда и презентовали книгу в Республиканской детской клинической больнице.

Как сообщалось ранее, «Азбуку Уфы» выпустило Русское географическое общество и компания «Урал-Азия». Издание будут бесплатно распространять в первых классах столицы Башкирии, где школьники найдут знакомые улицы, узнают уголки родного города и полюбят географию.

Теги: Азбука Уфы, Михаил Ермаков
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