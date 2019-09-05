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В Башкирии ожидаются дожди и сильный ветер

ОБЩЕСТВО
Фото: Фото ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии ожидаются дожди и сильный ветер Фото: Фото ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ближайшие дни в Башкирии ожидается существенное ухудшение погодных условий. По сообщению синоптиков, 6-8 сентября в регионе ожидается дождливая погода, возможны шквалистые усиления ветра в связи со сменой атмосферных фронтов.

Так, по данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца текущей недели в Башкирии местами будут идти дожди, в отдельных северных районах до умеренных. Под влиянием активных фронтальных разделов вероятны ливни и грозы. Ветер ожидается северный, при грозах со шквалистыми усилениями. Температура воздуха ночью будет опускаться до +3, +8 градусов, в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов, днем воздух будет прогреваться до +13, +18 градусов.

Улучшения погодных условий следует ожидать не раньше 9 сентября. По данным портала Гисметео, в начале следующей недели в Башкирии начнется потепление. Дневная температура воздуха будет постепенно повышаться до +20, +22 градусов. Продержится «бабье лето» не менее двух недель.

Теги: погода
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