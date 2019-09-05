Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» В Башкирии барсук напал на цепного пса Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Кармаскалинском районе, в одном из хозяйств в деревне Муксиново, местный житель снял на видео, как барсук нападает на домашнюю собаку. Запись он прислал в программу «Мобильный репортер» на ГТРК «Башкортостан».

На видео видно, как незваный гость перегородил псу вход в конуру, а также кидался на бедное животное. При этом барсук издавал пугающие звуки. Пес не мог далеко убежать от разъярённого зверька, так как находился на цепи, он лишь пытался прорваться в свое «убежище». Удалось ли ему это сделать – неизвестно (видео с барсуком — 02.50 мин. — прим. ред.).