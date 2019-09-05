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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Рамиль Бахтизин: Студенты знают, какой должна быть наша республика

ОБЩЕСТВО / ВЫБОРЫ РБ

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин рассказал «Башинформу», как настроены студенты по отношению к предстоящим выборам.

«Как председатель Совета ректоров вузов РБ и ректор УГНТУ настроение молодежи знаю. Сегодня студенчество существенно повзрослело, по сравнению с тем периодом, когда я был студентом. У современных ребят, как мне кажется, есть понимание того, чего они хотят в жизни, какие видят перспективы. Прежде всего, они знают, как построить свою жизненную траекторию, найти достойную работу. И сейчас у них есть для этого все возможности. Во всех вузах республики сейчас есть всё для того, чтобы молодые люди раскрылись как личности не только в области своих компетенций, но и в творчестве, например, художественной самодеятельности или спорте. Я думаю, сегодняшние студенты — взрослые люди, которые все понимают, имеют свои надежды и мечты, а также четкое представление о том, какой должна быть наша республика через год и через много лет. С ними приятно иметь дело», — сказал он.

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