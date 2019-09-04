Фото: скрин видео Жителей Чишминского района напугали темные сточные воды в реку Дема Фото: скрин видео

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»,/.

Жителей Чишминского района напугали темные сточные воды, сбрасываемые из трубы в реку Дема возле села Кара-Якупово. Очевидцы выложили видео в соцсети, после чего на место стока выехали представители администрации, Минэкологии республики и Роспотребнадзора.

Выяснилось, что труба с вытекающей черной водой принадлежит Чишминскому сахарному заводу, сообщили в Минэкологии республики.

«Часть коллектора завода проходит через поле и вследствие интенсивных дождей в трубу попал чернозем», — объяснил «Вестям» и.о. начальника Приуфимского территориального управления Мнэкологии Рустэм Мифтахов.