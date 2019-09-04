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В Уфе капремонт улицы Мустая Карима продлится до следующего года

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

В Уфе капремонт улицы Мустая Карима продлится до следующего года Фото: администрация г.Уфа

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе приступают к капитальному ремонту улицы Мустая Карима, сообщает мэрия. Подрядчик строительства — компания «Дортрансстрой».

Общая протяженность объекта более 1,2 км. Проект будет реализован в четыре этапа – от ул. Коммунистической до ул. Чернышевского, от ул. Чернышевского до ул. Достоевского, от ул. Достоевского до ул. Революционной, от ул. Революционной до территории парка им. И. Якутова.

В этом году проезжая часть будет полностью перекрыта на участке от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского протяженностью порядка 270 метров. Предусмотрено устройство покрытия, установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки, устройство газона, технической полосы, 7 опор наружного освещения проезжей и пешеходной частей дороги.

Ремонтные работы на улице планируется завершить в 2020 году.

В период проведения ремонта участка дороги вводится временное ограничение движения транспорта, что приведет к затруднению проезда на отдельных участках проезжих частей, для которых характерна высокая интенсивность движения. Уфимцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Теги: ремонт
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