Фото: автор Госконтракт заключен: в Башкирии все бригады скорой помощи оснастят планшетами Фото: автор

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В 2019 году заключен государственный контракт на оснащение всех бригад скорой медицинской помощи Башкирии 345 планшетными компьютерами. Гаджеты интегрированы с государственной информационной системой в сфере здравоохранения Республики Башкортостан (РМИАС), сообщила агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РБ Светлана Кускарбекова.

По ее словам, с помощью мобильных компьютеров медики будут принимать вызовы в режиме онлайн, узнавать историю болезни человека по пути на вызов, оформлять первичную медицинскую документацию, оповещать больницу о состоянии пациента и требуемой ему помощи.

О том, как экспериментальная группа врачей скорой помощи «обкатывает» новые гаджеты, читайте в разделе «Детально».