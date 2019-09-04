Географический диктант-2019 пройдет 27 октября

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

27 октября в России и за рубежом состоится Географический диктант. Масштабная просветительская акция, инициатором которой является Председатель Попечительского Совета РГО, президент России Владимир Путин, в этом году проводится в пятый раз.

На сайте проекта уже более месяца открыта регистрация площадок для организаций, желающих провести акцию в своих стенах. На сегодняшний день зарегистрировано больше 30 площадок в России. Регистрация площадок продолжится до 10 октября 2019 года включительно.

По традиции диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для проведения диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках — русском и английском.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Ознакомиться с заданиями диктанта прошлых лет и проверить свои знания можно здесь﻿.

Ранее сообщалось, что Географический диктант-2019 в Башкортостане буде посвящен 100-летию образования республики. «Пожелание провести отдельный, специальный Географический диктант, посвященный 100-летию республики, чтобы в нем использовались только данные и материалы, связанные с территорией Башкортостана, было высказано многими членами нашего отделения РГО во время проведения слетов учителей географии», — отметила на прошедшем годовом собрании регионального отделения РГО доцент Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, кандидат географических наук Закира Латыпова.

Географический диктант проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира, приветствие его участникам было направлено с орбиты Международной космической станции российским космонавтом Сергеем Прокопьевым. В России лидером по количеству площадок стала Республика Башкортостан, где диктант прошёл в 416 организациях, за рубежом — Китай (10 площадок) и Республика Беларусь (9 площадок). Всего диктант написали более 257 тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн. Всего за четыре года проведения диктанта его участниками стали почти 900 тысяч человек.